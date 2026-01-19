Pugen a 18 quilòmetres les cues a l'AP-7 a Sant Cugat i arriben fins a Santa Perpètua (Barcelona)

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Les cues a l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès ascendeixen fins als 18 quilòmetres i arriben fins a Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona) aquest dilluns sobre les 8.45 hores després d'un accident múltiple produït a les 6.06 hores.
L'accident ha estat provocat pel xoc per encalç entre diversos vehicles i encara hi ha un carril tallat en aquest tram per retirar els vehicles accidentats i netejar la via, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
També hi ha densitat a la Ronda de Dalt a Barcelona, amb 10 quilòmetres de retencions i a la B-30 entre Sant Cugat i Barberà del Vallès (Barcelona), amb 11 quilòmetres.