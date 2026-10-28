Puente qualifica d'"inexplicable" la decisió del centre de control d'ordenar la marxa de l'AVE

MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha titllat d'"inexplicable" la decisió que ha pres el centre de control d'Adif a Atocha d'ordenar la represa de la marxa de l'AVE de Renfe, quan el sistema emetia un avís vermell que avisava que el tren d'Iryo de davant estava ocupant la via.
Així ho ha traslladat als mitjans de comunicació des del centre de control d'Atocha, on s'ha dirigit aquest matí per recopilar la informació necessària per explicar l'accident ocorregut a Urda (Toledo) i que ha causat, de moment, la mort d'almenys 64 persones.
Sobre la persona que ha donat el vistiplau a la represa de la marxa de l'AVE, Puente ha informat que està identificada i sotmesa al que la investigació determini. "No hem parlat amb ell, entenguin la gravetat dels fets i de les responsabilitats que això pugues tenir", ha afegit.