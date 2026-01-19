Puente diu que l'accident d'Adamuz és "estrany": en una recta, amb un tren nou i la via renovada

Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu
MADRID 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que encara no se saben les causes de l'accident de tren a Adamuz (Còrdova), encara que és "tremendament estrany" ja que el sinistre s'ha produït en una recta, el tren era relativament nou i la via havia estat renovada en aquest punt recentment.
"És veritablement estrany. Realment tots els experts en matèria ferroviària que han estat aquí i que estan en aquest centre i als qui hem pogut consultar estan tremendament estranyats de l'accident perquè, com els dic, és molt estrany", ha explicat en una compareixença davant de la premsa en el centre d'Adif a Madrid.
El ministre ha explicat que la via va ser renovada al maig, el lloc del sinistre era una recta i el tren Iryo que ha descarrillat és "relativament nou" perquè no arriba a quatre anys.
L'accident es va produir quan un tren de la companyia Iryo va descarrilar i va xocar contra un altre tren que circulava a la via contigua, un Alvia de Renfe, el maquinista del qual és un dels morts.
L'Iryo, que havia sortit de Màlaga a les 18.40 amb destinació a Madrid amb 317 persones, va descarrilar els seus tres últims vagons a les 19.45 i va envair la via oposada, per la qual en aquest mateix moment circulava un altre comboi de Renfe amb origen Madrid i destinació a Huelva, que també ha descarrilat.