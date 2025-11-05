Publiquen la traducció al català del llibre de Thomas Mann 'Josep i els seus germans'

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
L'editorial Comanegra ha publicat aquest dimecres la traducció al català dels dos primers llibres de 'Josep i els seus germans' de Thomas Mann, la "primera" en aquesta llengua i realitzada per Ramon Monton.
Segons informa Comanegra en un comunicat, aquest mes de novembre publica 'Les històries de Jaacob' i 'El jove Josep', els dos primers llibres dels quatre que va escriure l'autor alemany.
Thomas Mann va fer durant la primavera del 1925 un viatge pel Mediterrani amb destinació a Egipte i va tornar amb el projecte: el 1926 va començar a escriure 'Josep i els seus germans', que va acabar el 1943.
Aquestes dues primeres novel·les es van publicar el 1933 i 1934 a Alemanya, i la tercera part es va editar a Viena (Àustria) el 1936, amb l'autor ja expatriat, i la quarta ja va ser a Estocolm (Suècia) el 1943: la primera edició en un sol volum va ser la traducció anglesa el 1948.
Les dues primeres novel·les es posen a la venda aquest dimecres, coincidint amb l'any del 150è aniversari de Mann, i les altres dues, 'Josep a Egipte' i 'Josep el proveïdor', el primer trimestre del 2026.