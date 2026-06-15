Es publica la trucada de Jonathan Andic al 112 després de la caiguda d'Isak Andic

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
La trucada de Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isak Andic, al telèfon d'emergències 112 després de la caiguda mortal del pare a Collbató (Barcelona) del 14 de desembre, s'ha publicat aquest dilluns: "El meu pare ha caigut".
En un àudio publicat per Catalunya Ràdio recollit per Europa Press i que fonts de la defensa han confirmat, el fill del fundador de Mango demana ajuda i explica a l'operadora que creu que el seu pare "ha caigut per un barranc" i situa la ubicació al camí de les coves de Salnitre de Montserrat (Barcelona).
L'operadora li pregunta per l'edat del seu pare, al que Andic fill contesta 71 anys i, entre sanglots, torna a demanar ajuda i l'operadora traspassa la trucada als Bombers de la Generalitat.