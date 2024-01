El PSC-Units proposa canviar la definició de 'discapacitat intel·lectual' en la llei d'accessibilitat

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El grup PSC-Units ha registrat aquest dijous al Parlament una proposició de llei per canviar la definició de 'discapacitat intel·lectual' en la llei d'accessibilitat.

El portaveu adjunt dels socialistes a la cambra, Raúl Moreno, ha assenyalat, en un missatge publicat a X i recollit per Europa Press, que consideren "pejorativa" la definició actual, que exposa que la discapacitat intel·lectual és un funcionament intel·lectual inferior al de la mitjana de la població.

Així, ha dit que amb aquesta iniciativa pretenen canviar-la perquè passi a definir la discapacitat com "aquella que es caracteritza per unes limitacions significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta, que s'expressa en habilitats adaptatives, conceptuals, socials i pràctiques", com ha demanat la federació Dincat.

"No es tracta només de canviar una definició, és un pas més per contribuir al coneixement i al reconeixement dels 80.000 catalans amb discapacitat intel·lectual", ha afirmat.

La proposta del PSC-Units arriba després del canvi constitucional perquè les persones amb discapacitat deixin d'estar definides com disminuïdes.

Moreno ha demanat en el mateix missatge el suport de la resta de forces parlamentàries, i ha afegit: "Continuarem treballant per aconseguir una societat veritablement inclusiva en tots els seus àmbits".