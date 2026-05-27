El PSC afirma que ha posat a disposició judicial "tota la informació" sobre la campanya del 2024

Marc Carnicé - Europa Press - Arxiu
La Sindicatura de Comptes va validar els seus comptes excepte un pagament de 6.607 euros des de la tresoreria ordinària
BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -
El PSC ha afirmat que ha recopilat "tota la informació" sobre la campanya del PSC en les eleccions al Parlament del 2024 que el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, que instrueix el cas Leire Díez, ha requerit al PSOE perquè sigui posada a disposició judicial.
"Hem col·laborat, col·laborem i col·laborarem amb les autoritats judicials en tot allò que sigui necessari", han expressat en un comunicat aquest dimecres, respecte a la documentació presentada davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre la campanya, incloent estats comptables, contractes i factures i despeses de propaganda i publicitat.
Asseguren que el partit "ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha actuat amb total transparència".
També que la documentació requerida ja està en mans de la Sindicatura de Comptes, que ja va elaborar un informe sobre aquesta documentació, com va fer amb tots els partits.
A més afirmen que en la interlocutòria instruïda aquest dimecres no s'inclou "cap informació que vinculi la campanya electoral catalana amb els fets investigats".
INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES
Segons l'informe de la Sindicatura de Comptes posterior a les eleccions sobre la despesa de totes les formacions durant la campanya i les subvencions a percebre per aquestes despeses, el PSC va declarar 2.132.738 euros en despeses electorals ordinàries subvencionables.
Aquests inclouen despeses de propaganda i publicitat, d'arrendaments de locals, de desplaçament i tot allò necessari per a l'organització i el funcionament de les oficines i els serveis per a les eleccions.
També va declarar 186.890 euros en publicitat exterior, 157.342 euros en publicitat en premsa i ràdio privades i 814.661 en 'mailing'.
L'informe no detecta que s'hagi superat el límit de despeses ordinàries establertes ni en aquest apartat, ni en el de publicitat exterior, ni en la publicitat en premsa i ràdio privades, ni en el 'mailing'.
DESPESES DES DE LA TRESORERIA ORDINÀRIA
L'única irregularitat que va detectar la Sindicatura de Comptes sobre el PSC és que 6.607,39 euros en despeses electorals van ser pagats des de la tresoreria ordinària del partit i no des d'un compte bancari obert expressament per al procés electoral, com obliga la llei electoral, tot i que puntualitza que són despeses que figuren declarades.
Per això, se'ls va imposar una reducció del 10% de la subvenció electoral en aquest pagament de 6.607,39 euros (és a dir, se'ls van retirar uns 660 euros dels 6.607,39 que els havien de subvencionar).
No va ser l'únic partit que va pagar alguna despesa des d'un compte que no era el compte bancari electoral: Junts ho va fer per un valor de 100.363,99 euros; els Comuns per 23.198,02, i Aliança Catalana per 14.765,53 euros; i a Junts també se li va retirar el 10% de 402.308,89 euros per pagaments fora de termini.
La Sindicatura de Comptes no detecta en el PSC cap altra irregularitat d'acord amb la documentació que el partit va remetre després dels comicis del 2024.