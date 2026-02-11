Protestes de docents tallen la C-32 a Mataró i la C-55 a Manresa (Barcelona)

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Dues manifestacions de docents han tallat la C-32 a Mataró i la C-55 a Manresa (Barcelona) aquest dimecres des de les 7.40 hores, han confirmat fonts del sindicat Ustec·Stes a Europa Press.
Aquestes fonts han criticat l'acció dels Mossos d'Esquadra a la C-32 a Mataró, els quals "estan carregant" contra els manifestants.
A més d'aquestes dues vies, un altre grup de professors ha tallat la Ronda Litoral a la sortida 22 de la Vila Olímpica en tots dos sentits des d'aquest dimecres a les 7.25 hores.
El Servei Català de Trànsit (SCT) també assenyala que l'N-II a Vilamalla (Girona) des de les 7.45 hores per manifestació.
Els talls estan reivindicats per sindicats de docents, que aquest dimecres estan en vaga i, entre les seves exigències, defensen la necessitat de recuperar el 25% del poder adquisitiu que creuen que ha perdut el col·lectiu.