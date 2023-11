Protesten contra la guerra a Gaza durant una conferència europea antiracista a Barcelona

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

Alguns assistents a la jornada 'Antiracisme a la Unió Europea. Persones Afrodescendents: Reconeixement, Justícia i Desenvolupament', que se celebra a Barcelona fins divendres amb motiu de la presidència espanyola del Consell de la UE, han protestat aquest dijous per la situació a la Franja de Gaza i han demanat aturar la guerra.

Durant la intervenció de l'expert del Gabinet de la Comissaria Europea per a la Igualtat de la Comissió Europea, Silvan Agius, un dels encarregats de la benvinguda institucional de l'esdeveniment, alguns assistents s'han aixecat i han ensenyat cartells amb el missatge 'Stop the war in Gaza'.

L'objectiu de la conferència és abordar qüestions com el racisme estructural; la recollida de dades desglossades per ètnia en estadístiques, estudis i enquestes; la representació de les persones afrodescendents en càrrecs públics i mitjans de comunicació, i la legislació antiracista i plans d'acció nacionals contra el racisme.