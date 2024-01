Una protesta de tècnics sanitaris talla la Diagonal de Barcelona a Zona Universitària

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

Una protesta de tècnics sanitaris ha tallat aquest dilluns al matí l'avinguda Diagonal de Barcelona en tots dos sentits des de Zona Universitària, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.

Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, la manifestació està convocada pel Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) i des de les 9 hores talla l'entrada a Barcelona des de la B-23 que, al voltant de les 10 hores, presenta uns 6 quilòmetres de cua.

Està previst que la manifestació, en marxa i per la qual s'estan fent desviaments, recorri l'avinguda Diagonal i transcorri per la plaça Reina Maria Cristina, Gran Via Carles III i la Travessera de les Corts fins arribar al Departament de Salut, informen fonts de la Guàrdia Urbana de Barcelona.