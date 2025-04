Una protesta d'ANC a Sants defensa la independència com a "única via" en vista dels problemes de Renfe

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -

Centenars de persones s'han manifestat a l'estació de Sants de Barcelona, en una protesta convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), per les incidències de Renfe, argumentant que la independència de Catalunya és la "única via" per solucionar-les.

Els manifestants han entrat cap a les 12.00 a l'estació per bloquejar les taquilles del centre de serveis de Renfe i els accessos, i han protestat amb càntics com "si vols arribar a l'hora, fes a Espanya fora" i pancartes amb missatges com 'no volem el traspàs de Rodalies, volem la independència'.

La multitud ha sortit a la plaça Països Catalans per culminar l'acte, després de cantar una versió de txa-txa-txa per queixar-se de la situació que viu Rodalies.

Els membres de l'ANC han pujat a la terrassa de l'edifici per penjar una pancarta amb el missatge 'Farts de Renfe', al costat del rètol de l'estació, i encendre bombes de fum vermell.

La protesta ha acabat amb els manifestants cantant cap a les 13.00 l'himne de Catalunya, 'Els segadors', davant d'una gran estelada desplegada a terra davant de l'estació.

"TRACTE COLONIAL"

El president de l'ANC, Lluís Llach, ha expressat que les incidències recurrents de Rodalies mostren un "tracte colonial de la metròpolis espanyola" amb Catalunya.

Ha argumentat que les incidències són un "caos premeditat" perquè, textualment, són el resultat del robatori fiscal espanyol i de dècades de manca d'inversió i manteniment.

Finalment, ha afirmat que la solució "no és una empresa que dependrà d'Espanya" sinó aconseguir la independència, que, des del seu punt de vista, és possible amb la implicació de tots i s'ha de dur a terme com es va fer l'1 d'octubre del 2017.