Protecció Civil va homologar el 2025 409 plans d'autoprotecció

BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat va homologar 409 plans d'autoprotecció (PAU) el 2025, mantenint-se en el mateix ordre de magnitud que l'any 2024.
Entre els PAU homologats el passat any destaquen els túnels de Vallvidrera (Barcelona), el Tunel de Vielha Joan Carles I, la Sagrada Família, el parc d'atraccions Tibidabo, l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Universitari Sagrat Cor, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu Salut Mental (Barcelona), el Gimnàstic de Tarragona, el Gran Casino de Barcelona i nombroses activitats industrials amb productes perillosos, informa Protecció Civil en un comunicat aquest diumenge.
Els 409 PAU es van homologar en les 11 comissions d'autoprotecció i les 2 comissions plenàries, i corresponien tant a activitats temporals com a permanents.
L'homologació requereix un treball previ d'anàlisi per part dels serveis tècnics de Protecció Civil que, durant l'any 2025, van elaborar 863 informes sobre PAU presentats a tràmit d'homologació i es van detectar 187 que contenien defectes greus i que, per tant, no van ser homologats.
Dels 863 informes, un 26% van ser per activitats amb risc químic (220 informes), seguit de les activitats temporals (163) i les infraestructures com a túnels i aeroports (143).
L'autoprotecció és el conjunt de mesures que s'han de prendre segons diverses situacions de risc en un àmbit determinat pel que, cada mes, la Comissió d'Autoprotecció avalua els plans que preparen empreses, centres i activitats per preveure, prevenir i controlar riscos.