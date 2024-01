Protecció Civil va activar 71 alertes de plans d'emergències el 2023, un 47,9% més que el 2022

Els que més es van activar van ser per riscos naturals, com l'Inucat, l'Infocat i el Vencat

BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat va activar, a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), un total de 71 vegades la fase d'alerta dels diversos plans d'emergències el 2023, un 47,9% més que el 2022, i va emetre 421 prealertes.

Els plans que més es van activar van ser per riscos naturals, com l'Inuncat (14 alertes), seguit per l'Infocat (10) i el Vencat (9) i, quant als plans tecnològics, els més habituals han estat el Plaseqcat (8) i el Transcat (5), informa Protecció Civil en un comunicat aquest diumenge.

Quant a les prealertes, el Procicat Ferrocarril va ocupar la primera posició amb 205 prealertes emeses, seguit per les emeses per l'Aerocat (82), Infocat (26) i Inuncat (21).

D'altra banda, Protecció Civil va comptabilitzar el 2023 un total de 927 incidents, principalment pel transport de mercaderies perilloses i per risc químic en instal·lacions de Tarragona.

El mes d'agost va ser quan més activacions en fase d'alerta es van registrar (12), sobretot dels plans Infocat i Procicat, seguit del mes de gener (8); febrer (7) i abril i juliol (6).

L'any passat també es van registrar un gran nombre de simulacres organitzats per la Direcció General de Protecció Civil (DGPC), amb un total de 13, entre els quals destaca el simulacre antiterrorista a l'Estació de Sants de Barcelona.

ALERTES MÒBILS I SIRENES DE RISC QUÍMIC

El 2023 també es van realitzar 8 proves d'alertes mòbils a tot el territori i de sirenes de risc químic, i l'operativa territorial de Protecció Civil es va activar en 11 emergències, com per exemple per l'incendi forestal de Portbou (Girona).

En el mateix any es va publicar la licitació que permetrà la instal·lació i manteniment de 575 sensors de detecció de substàncies tòxiques en el sector petroquímic de Tarragona en el període 2024-2027 i amb un pressupost aproximat de 2,4 milions d'euros.