Protecció Civil treballa perquè els ES-Alert siguin "menys invasius"

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat treballa per poder enviar avisos ES-Alert a zones més reduïdes i millorar-ne així la precisió quan arriben a la població i, paral·lelament, perquè siguin "menys invasius" per als avisos que no comportin un perill imminent.
En una entrevista a 3Cat recollida per Europa Press aquest divendres, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que de moment no es pot fer aquest enviament més reduït, tot i que ha assegurat que es treballa en aquesta línia: "Quan els telèfons estiguin preparats per rebre trucades satel·litàries, ho podrem fer".
En relació amb les alertes menys invasives, Solé ja va afirmar el novembre del 2025 que s'estudiava aquesta possibilitat, i que juntament amb el Ministeri de l'Interior es treballava per enviar alertes amb un so més suau per a casos en els quals no existeixi un risc imminent per a la població.