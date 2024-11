Protecció Civil tanca l'alerta de vent a Catalunya

BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha donat per acabada aquest divendres a mig matí l'alerta de vent a Catalunya, tal com ha informat en una publicació a X recollida per Europa Press.

Mantenen la previsió de vents de 72 quilòmetres per hora a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya (Lleida) i el Ripollès (Girona) fins a aquest divendres al migdia.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.163 trucades des de l'inici dimarts de l'episodi de forts vents tot i que amb cap incident rellevant.