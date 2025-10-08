Protecció Civil simula l'incendi i rescat d'un vaixell al Port de l'Estartit (Girona)

GIRONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha organitzat aquest dimecres al matí un simulacre d'incendi en un vaixell al Port de l'Estartit (Girona) i el rescat d'una persona ferida a l'aigua, amb l'objectiu de posar a prova el pla d'autoprotecció homologat del port i la coordinació de diversos mitjans.
El primer escenari ha estat l'evacuació d'una persona després de l'avís emès per l'embarcació, quan els mariners l'han amarrat al punt d'evacuació fins l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès el ferit, informa Protecció Civil en un comunicat.
Posteriorment, s'ha simulat l'incendi amb la constitució d'un equip d'intervenció, l'avís al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (CECAT) i l'aïllament de l'embarcació per confinar el possible vessament de carburant, en què els Bombers de la Generalitat han participat amb cinc dotacions, a més dels Mossos d'Esquadra i el Servei Marítim de la Guàrdia Civil.