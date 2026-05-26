Protecció Civil simula un incendi a l'Hospital Santa Creu de Jesús de Tortosa

TARRAGONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha organitzat aquest dimarts al matí un simulacre d'incendi a l'Hospital Santa Creu de Jesús de Tortosa (Tarragona) per posar a prova el pla d'autoprotecció (PAU), homologat l'abril del 2025, informa en un comunicat.
L'exercici ha consistit a simular un incendi en un quadre elèctric i 10 persones han patit afectacions de diversa consideració, amb cremades, inhalació de fum o traumatismes.
El simulacre ha obligat a activar 12 efectius dels Bombers de la Generalitat, a més del Sistema d'Emergències Mèdiques i els Mossos d'Esquadra.