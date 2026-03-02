Protecció Civil simula un accident químic en una empresa de Celrà

GIRONA 2 març (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha organitzat aquest dilluns un simulacre d'accident químic a les instal·lacions d'una empresa de Celrà (Girona), en el qual s'ha simulat una fuita d'epiclorhidrina amb un incendi sota el nivell de líquid, i en el qual han participat efectius dels Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
En el simulacre s'ha hagut d'activar el pla especial d'emergència del sector químic (PLASEQCAT) en fase d'alerta, en tractar-se d'un supòsit amb ferits lleus i la necessitat d'ajuda externa, informa Protecció Civil en un comunicat.
Hi han participat tres camions d'aigua dels Bombers, dos efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos i diverses unitats del SEM.