Protecció Civil simula un accident amb 5 ferits al túnel de la C-25 a Joanet (Girona)

GIRONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat i la Conselleria de Territori han organitzat aquest dimecres a la matinada un simulacre d'accident al túnel de Joanet (Girona) de la C-25 amb 5 persones afectades, en un exercici que ha servit per posar a prova el Pla d'Autoprotecció (PAU) de la infraestructura, homologat el 2023.
S'ha simulat el xoc entre dos vehicles dins el túnel i l'exercici s'ha dut a terme entre les 23.00 i les 02.00 hores, la qual cosa ha obligat a desviar el trànsit cap a Arbúcies i Hostalric (Girona), segons un comunicat de Protecció Civil.
Hi han participat 8 dotacions dels Bombers de la Generalitat, equips del SEM, patrulles dels Mossos d'Esquadra i personal de Protecció Civil.