Protecció Civil simula un accident amb diversos ferits en un magatzem de combustible a Girona

GIRONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat i l'empresa Exolum van organitzar la setmana passada un simulacre d'accident a les instal·lacions de Girona, on van simular una fuita de gasos de gasoil durant les tasques rutinàries de desgasificació amb tres operaris de manteniment ferits.
Hi van participar els Bombers de la Generalitat, que van dur a terme tasques de salvament i confinament de la zona; els Mossos d'Esquadra, amb agents de subsol per comprovar la seguretat de la instal·lació, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van atendre els tres treballadors, informa Protecció Civil en un comunicat aquest dilluns.
L'exercici va servir per posar a prova el Pla d'Autoprotecció de la instal·lació i la resposta dels serveis d'emergències que es van mobilitzar.