Protecció Civil recomana el teletreball i activarà l'alerta de Procicat durant la visita de León XIV

David Zorrakino - Europa Press
Recomana planificar visites amb antelació, protecció solar i documentació de menors i vulnerables
BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -
La Generalitat recomana el teletreball durant la visita del Papa León XIV per a persones que treballin o resideixin a la província de Barcelona, i activarà l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) en previsió de les incidències que puguin causar en la mobilitat, informa en un comunicat aquest dissabte.
En el marc del Procicat, el Govern ha emès una recomanació perquè, davant de possibles afectacions a la mobilitat de la ciutadania durant aquests dos dies, les empreses, activitats i treballadors que tinguin el centre de treball, resideixen o treballen a la província de Barcelona, planifiquin les mesures organitzatives necessàries i, si escau, la utilització del teletreball si disposen de condicions tècniques per a això.
Aquesta recomanació afecta als treballadors que resideixin a les comarques de la província de Barcelona i hagin de desplaçar-se a un centre de treball fora d'aquestes comarques; els que resideixin fora de la província de Barcelona però hagin de desplaçar-se a un centre de treball a la província de Barcelona i també a els qui residint a la província de Barcelona tinguin el centre de treball a la mateixa província.
Protecció Civil habilitarà el seu dispositiu en el centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya CECAT que estarà en contacte amb els centres de coordinació policial CECOR, el centre de coordinació que coordina l'Ajuntament de Barcelona i el de la Muntanya de Montserrat; en aquest dispositiu estaran presents operadors de transport, telecomunicacions i cossos d'emergències i seguretat.
Protecció Civil també fa recomanacions a la ciutadania que vulgui assistir als actes de la visita papal: informar-se per fonts oficials d'horaris, ubicacions i accessos dels actes, i recorda que existeixen actes als quals només es pot assistir prèvia acreditació, per la qual cosa aconsella accedir als actes o llocs habilitats per al públic a peu o en transport públic i amb suficient antelació.
És important portar roba i calçat còmodes, especialment tenint en compte que el calçat protegeixi ben els peus i, vistes les previsions de calor intensa, es recomana utilitzar roba lleugera de cotó, de colors clars i que no sigui ajustada, portar capell o barret per protegir-te del sol, així com protecció solar.
HIDRATACIÓ
Buscar espais a l'ombra, portar aigua en ampolles de plàstic per hidratar-se contínuament i beure de forma regular encara que no es tingui set formen part de les instruccions.
Si es va acompanyat o en grup, s'aconsella pactar prèviament un punt de referència en cas de separació o pèrdua, i quan s'arribi al lloc de l'esdeveniment, tenir identificades les sortides d'emergència i les vies d'evacuació. seguint sempre les indicacions del personal de seguretat i les autoritats.
Portar la documentació damunt, identificar degudament als nens i persones vulnerables (nom i telèfon de contacte de la persona responsable), parar esment a les seves necessitats i extremar els consells de protecció contra la calor intensa formen part de les recomanacions de Protecció Civil, que considera preferible no acudir als actes amb públic amb animals de companyia.
Les autoritats insta a no pujar a baranes, reixes, fanals ni en general a cap altre element inestable que pugui ser perillós, i a sortir de forma ordenada de l'acte una vegada conclogui, respectant l'ordre de sortida i seguint les instruccions dels serveis de seguretat.
EMERGÈNCIES
En cas d'emergència, aconsellen mantenir la calma, evitar cridar, córrer o empènyer, i seguir les instruccions del personal de seguretat i les autoritats; en cas d'emergència, cridar al 112.
Avisen que, si es truca des d'un telèfon mòbil i no s'obté senyal, pot ser que les línies estiguin saturades, per la qual cosa s'ha de buscar un telèfon fix per trucar.