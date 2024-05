Protecció Civil recomana no apropar-se a zones inundables del riu Besòs

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 29 abr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha recomanat no apropar-se ni a peu ni amb cotxe a zones inundables del riu Besòs, que han augmentat a causa de les pluges, com a l'altura de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) com ha pogut comprovar Europa Press.

El cabal es troba a 74,7 metres cúbics per segon a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), i el Parc Fluvial del Besòs ha activat en alerta el seu pla, informa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en un missatge en 'X', recollit aquest dilluns per Europa Press.

Quant al cabal del riu Llobregat, en el seu tram final a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) és de 225 metres cúbics per segon, mentre que abans de les pluges era de 2,5 metres cúbics per segon.