Protecció Civil rebaixa el Ventcat a fase de prealerta per vent al Pirineu aquest dimecres

GIRONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha donat per acabada aquest dimecres la fase d'alerta del pla Ventcat, però la manté en prealerta per la previsió de ratxes fortes de vent que poden superar els 90 km/h al nord-oest de Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu (Girona), informa en un comunicat.
El vent ha anat perdent intensitat però fins aquest dimecres a les 4.00 hores s'han registrat ratxes de 117 km/h a la Tosa d'Alp, de 112,3 km/h a Portbou (Girona) i de 100,8 km/h al Port del Comte (Lleida).
Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha gestionat un total de 1.697 trucades relacionades amb 1.207 incidents durant aquest episodi, la majoria al Baix Empordà (Girona).