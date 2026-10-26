Protecció Civil rebaixa el Procicat a fase de prealerta per l'accident a Fogars (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha rebaixat aquest dilluns al matí a fase de prealerta el pla Procicat un cop finalitzades les principals actuacions d'atenció a persones afectades per l'accident d'un autocar aquest diumenge a la tarda a Fogars de Montclús (Barcelona).
Per això, ja s'ha desmuntat el centre d'acollida habilitat a Sant Celoni després que tots els afectats i els seus familiars hagin abandonat les instal·lacions, informa Protecció Civil en un comunicat.
També s'han retirat del dispositiu les associacions de voluntariat de Protecció Civil, els recursos de la Creu Roja i efectius de l'Operativa Territorial de Protecció Civil desplegats a la zona.
L'últim recompte del Departament de Salut informa que 11 dels ferits estan ingressats a l'UCI o a la Unitat de Semicrítics de diversos centres hospitalaris de Catalunya.
D'altra banda, la investigació dels Mossos d'Esquadra ha descartat, ara com ara, la implicació d'altres vehicles i de terceres persones relacionades amb l'accident.