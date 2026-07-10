Protecció Civil rebaixa d'emergència a alerta el pla Infocat després d'una "millora"

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha rebaixat aquest divendres d'emergència a alerta el pla Infocat després de la "millora de la situació" dels incendis forestals a Catalunya.
La direcció general adverteix que l'"alt risc" d'incendis es manté, i reitera la crida a la prudència, informa Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.
Aquest divendres a la tarda, els Bombers de la Generalitat han activat 3 mitjans aeris i 9 dotacions per un incendi a l'abocador de Tàrrega (Lleida).