Protecció Civil provarà aquest dilluns a les 10 hores 119 sirenes de risc químic a tota Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat provarà aquest dilluns a les 10.00 del matí 119 sirenes de risc químic en 47 municipis de tota Catalunya i enviarà prèviament un Es-Alert als mòbils de les zones afectades informant que és una prova i no un accident.
L'exercici tindrà una durada aproximada de 20 minuts i arribarà a una població aproximada de 930.000 persones, ha informat aquest diumenge el Govern en un comunicat.
Barcelona és la demarcació en què s'activaran més sirenes (53), seguida de Tarragona (52), Catalunya Central (5), Girona (4), Terres de l'Ebre (3), Penedès (1) i Alt Pirineu i Aran (1).
L'objectiu és comprovar el funcionament i l'estat de manteniment de les sirenes de risc químic i del sistema d'enviament d'alertes als mòbils.
SENSIBILITZACIÓ
Aquest simulacre permet "sensibilitzar la ciutadania sobre la importància del confinament com a principal mesura d'autoprotecció en cas d'accident químic i familiaritzar-la amb els sons d'inici i finalització de les alertes".
Protecció Civil, així mateix, ha informat que la cobertura acústica de les sirenes no coincideix necessàriament amb els límits dels municipis --el so es podrà sentir en 13 municipis propers-- i en alguns casos només se sentirà en part de les localitats afectades.
SITUADES "ESTRATÈGICAMENT"
Les sirenes estan situades "estratègicament" per avisar la població de les zones on, en cas d'accident químic, podria ser necessari aplicar mesures d'autoprotecció.
Per exemple, en el cas de la ciutat de Barcelona, les sirenes estan situades al Port de Barcelona i a la Zona Franca i només es poden sentir en aquesta zona.
ENQUESTA
Una vegada finalitzada la prova, Protecció Civil posarà a la disposició de la ciutadania una enquesta per comprovar el funcionament dels sistemes d'avisos que serà anònima.
Tots els ajuntaments dels municipis que participen en la prova han rebut material informatiu en format físic i digital per facilitar la difusió de l'exercici entre la població.