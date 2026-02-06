Protecció Civil preveu una altra ventada a l'àrea de Barcelona aquest dissabte

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta Ventcat en vista de la previsió d'un nou episodi de vent que es produirà a les comarques de Barcelona i de la Catalunya Central aquest dissabte, per la qual cosa demana prudència a la població en desplaçaments i activitats exteriors, informa en un comunicat aquest divendres.
Concretament, la previsió indica que es poden produir ratxes de vent superiors als 72 km/h en alguns sectors del litoral i prelitoral central, especialment durant el matí i migdia.
Per això, Protecció Civil indica que és a les ciutats on s'ha d'extremar la prudència per la multitud d'elements vulnerables al vent, com poden ser testos, decoració, façanes i mobiliari urbà.