Protecció Civil posa en prealerta el Procicat per l'eclipsi d'aquest dimecres

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya Procicat per l'eclipsi solar total d'aquest dimecres.
Ho fan per realitzar el seguiment de la mobilitat i l'afluència de visitants en diversos punts de Catalunya, informen en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Catalunya disposarà d'uns 30 punts oficials d'observació, la majoria concentrats a la província de Tarragona i amb més d'un lloc per localitat.