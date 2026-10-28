Protecció Civil posa en prealerta el pla Ferrocat per la vaga de maquinistes d'aquest dijous

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla Ferrocat davant la vaga convocada per a aquest dijous per part del sindicat de maquinistes Semaf a Renfe.
Segons informa en un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest dimecres, la vaga "pot comportar una reducció significativa del servei ferroviari", i per aquest motiu, Protecció Civil reforçarà el seguiment de la mobilitat i de les possibles incidències derivades de l'aturada.
En les hores punta, Rodalies oferirà un 66% del servei habitual, d'acord amb els serveis mínims establerts, i la resta de la jornada el 33% del servei habitual, i Renfe recomana planificar amb antelació els desplaçaments.