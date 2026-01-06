Protecció Civil posa en prealerta el Neucat per neu intensa a comarques de Lleida

LLEIDA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla Neucat per un nou episodi "intens" de neu a les comarques de la Val d'Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà (Lleida).
En un missatge en 'X' aquest dimarts, ha afirmat que des d'aquest dimecres al migdia i durant 24 hores es poden superar gruixos de 20 centímetres en cota 1.400 metres en aquestes tres comarques, i ha cridat a la precaució.
En una altra anotació, ha advertit als que facin activitats d'alta muntanya per la possibilitat de torb --vent i neu--, i ha insistit que "cal extremar les precaucions".