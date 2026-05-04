Protecció Civil posa en prealerta l'Inuncat per tempestes a Catalunya i demana prudència

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per tempestes en diversos punts de Catalunya i ha demanat prudència a la ciutadania.
En un missatge a 'X' aquest dilluns, recollit per Europa Press, assegura que les tempestes "estan afectant en aquests moments molts punts de Catalunya".
Davant d'això, ha recomanat a la ciutadania que si es troba circulant i no té visibilitat, que aturi el vehicle i assenyali la seva posició.