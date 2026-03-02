Publicat 02/03/2026 20:42

Protecció Civil posa en prealerta l'Inuncat per mal estat del mar i el Ventcat per vent fort

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla Inuncat per mal estat del mar i el Ventcat per vent fort, informa aquest dilluns en dos missatges a 'X', recollits per Europa Press.

Explica que a partir d'aquest dimarts es preveu "onatge intens", amb ones de més de 2,5 metres a Terres de l'Ebre (Tarragona) i que el dimecres s'estendrà cap a la costa central.

També preveu ratxes de vent superiors als 72 quilòmetres per hora de component est a la costa central a partir del dimecres, i ha demanat precaució davant de l'activació d'ambdues prealertes.

