Protecció Civil posa en marxa el dispositiu de coordinació del Cecat per a la temporada de bany

PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT
BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat posa en marxa aquest dilluns el dispositiu de prevenció, seguiment i coordinació d'incidències relacionades amb la temporada de bany de 2026, que s'estendrà fins al 15 de setembre i monitoriza les incidències en platges, piscines i aigües interiors en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat).
Des del Cecat es farà seguiment de les incidències i la seva evolució de manera coordinada amb els municipis que gestionen la seguretat de les platges i amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), pel que s'han incorporat dues persones de reforç que vetllaran exclusivament per la seguretat al litoral català, informa en un comunicat aquest diumenge.
Personal del SEM tornarà a estar present aquest any al Cecat per agilitzar la transmissió i gestió de la informació de totes les incidències en el medi aquàtic.
A més, Protecció Civil torna a habilitar la pàgina web del visor de platges amb informació en temps real de quines platges estan vigilades, la bandera que oneja a cada moment, si hi ha presència de meduses i els serveis disponibles.
Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions durant la temporada de bany i posa el focus en la gent gran, pel que fa al bany a les platges.
En les piscines demanen als adults responsables de menors que tinguin especial cura per evitar accidents i, quant a rius, pantans i estanys la principal recomanació és banyar-se en zones habilitades.