Protecció Civil posa en alerta el pla Neucat per previsió de nevades en cota de 600-700 metres

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Neucat per a aquest dissabte per previsió de cota de neu entre els 600 i els 700 metres en el centre i el nord-est de Catalunya.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Protecció Civil ha informat que "puntualment" aquesta cota pot baixar fins als entre 300 i 400 metres.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) també va activar aquest divendres un avís de perill de nivell 2/6 per nevades que poden superar els 5 centímetres de gruix en cota de 700 metres.