Protecció Civil posa en alerta el pla Infocat pel perill d'incendi forestal

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha posat en alerta aquest divendres el pla Infocat en vista de la previsió de perill molt alt d'incendi forestal a gran part del territori català, de cara a aquest dissabte.
En una anotació a X recollida per Europa Press, han apuntat que el perill afecta principalment la zona de Ponent (Lleida), el centre de Catalunya i el prelitoral sud.
Aquest mateix divendres, Protecció Civil ja havia activat el pla Procicat davant l'alerta de calor intensa.