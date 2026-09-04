Publicat 04/09/2026 18:46

Protecció Civil posa en alerta el pla Infocat pel perill d'incendi forestal

Archivo - El pla Infocat
PROTECCIÓ CIVIL - Arxiu

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en alerta aquest divendres el pla Infocat en vista de la previsió de perill molt alt d'incendi forestal a gran part del territori català, de cara a aquest dissabte.

En una anotació a X recollida per Europa Press, han apuntat que el perill afecta principalment la zona de Ponent (Lleida), el centre de Catalunya i el prelitoral sud.

Aquest mateix divendres, Protecció Civil ja havia activat el pla Procicat davant l'alerta de calor intensa.

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