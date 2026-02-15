Protecció Civil manté el pla Ventcat per vent el dilluns i el 112 rep 1.110 trucades

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté el pla Ventcat en fase d'alerta davant l'arribada d'un nou front que afectarà al litoral i prelitoral central i sud aquest dilluns, després d'un diumenge on el vent perdrà intensitat abans de reforçar-se de matinada en comarques com l'Anoia, l'Alt Penedès (Barcelona) i el Baix Penedès (Tarragona), informa en un comunicat d'aquest diumenge.
El telèfon d'emergències 112 ha gestionat 1.110 avisos fins a les 12.00 hores d'aquest diumenge per incidències relacionades majoritàriament amb riscos estructurals i caiguda d'arbres, amb un volum de trucades concentrat en el Baix Ebre (Tarragona) (18%), el Barcelonès (16,9%), el Baix Llobregat (12,4%) (Barcelona) i el Montsià (Tarragona) (10,5%).
Els Bombers de la Generalitat han atès 842 serveis des de l'inici de l'episodi el divendres a la nit, principalment per danys en cobertes, plaques solars i mobiliari urbà, mentre que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha realitzat cinc trasllats hospitalaris de caràcter lleu per incidents derivats de les fortes ratxes.
L'autopista AP-7 continua tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) en sentit nord a causa de les tasques per retirar un camió bolcat el dissabte, sumant-se al tancament per neu i vent de la C-28 al Port de la Bonaigua, la BV-4031 al Coll de la Creueta i la BV-4024 al Coll de Pal juntament amb l'obligatorietat de cadenes en la C-142b.
Les autoritats demanen mantenir la prudència en les rúas de Carnestoltes i activitats a l'aire lliure davant del temporal previst.