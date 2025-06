Protecció Civil manté el pla Procicat en fase d'alerta fins dimecres a Catalunya

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantindrà l'alerta del pla Procicat per previsió d'altes temperatures "com a mínim" fins dimecres en vista de la previsió de temperatures per sobre els 41 graus a Lleida i Tarragona, informa aquest dilluns en un comunicat.

El Servei Meteorològic de Catalunya assenyala que aquest dimarts es poden sobrepassar els 41 graus al Segrià (Lleida) i la Ribera d'Ebre (Tarragona) i els 40 graus al Bages i Osona (Barcelona), la Noguera, el Pallars Jussà, la Segarra, Urgell, el Pla d'Urgell i el Priorat (Lleida) i el Baix Ebre (Tarragona).

Es demana als ajuntaments preveure llocs frescos o sales amb aire condicionat i una especial vigilància per a les persones grans, amb malalties cròniques, discapacitats físiques, psíquiques i limitacions de mobilitat i les persones que facin activitats a l'aire lliure.