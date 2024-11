Protecció Civil manté el pla Inuncat el cap de setmana per avisos al sud català

L'episodi de pluges pot resultar en un total de 300 o 400 litres per metre quadrat en algunes zones

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha reiterat la crida a la prudència aquest cap de setmana per les pluges que poden ser intenses i continuades sobretot en les comarques del terç sud de Catalunya, i manté el Pla Especial d'Emergències per Inundacions (Inuncat) pels avisos llançats pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

En un comunicat aquest dissabte, l'organisme ha recordat que aquest dissabte al migdia ha enviat una alerta nova als telèfons mòbils de les Terres de l'Ebre per recordar les mesures de seguretat davant de les pluges.

El Comitè Tècnic del pla Inuncat ha fet aquest dissabte la seva quarta reunió, amb la participació de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon; el secretari general Tomás Carrión; la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i representants d'organismes i empreses vinculades a la gestió d'inundacions a Catalunya.

MÉS DE 40 LITRES PER METRE QUADRAT

Segons les últimes previsions del SMC, per a aquest dissabte estan vigents avisos per intensitat de pluges que poden ser torrencials, superant els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en punts de les comarques del Montsià, Baix Ebre i Terra Alta (Tarragona).

També es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp i Tarragonès, i amb menor probabilitat en la resta del litoral i prelitoral.

De cara a aquest diumenge, els avisos d'intensitat es mantindran a les mateixes comarques i poden afectar també altres zones de la demarcació de Girona.

AVISOS PER ACUMULACIONS DE PLUJA

Respecte als avisos d'acumulació de pluja, les comarques més afectades continuaran sent el Montsià, Terra Alta i el Baix Ebre, on aquest dissabte en alguns punts ja superen els 50 litres per metre quadrat i que al final de l'episodi podrien arribar als 300 o 400 litres.

Les intensitats i les acumulacions a la zona de l'Ebre poden comportar crescudes en barrancs i ocasionar danys, per la qual cosa l'Agència Catalunya de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) estan fent el seguiment de la situació.

Els cossos d'Agents Rurals i Bombers de la Generalitat també estan fent rutes per les zones més afectades per detectar possibles incidents.

Des que va començar l'episodi de pluges i fins aquest dissabte a les 12 hores, el telèfon d'emergències ha rebut 934 trucades de 786 incidents.