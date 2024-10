Protecció Civil manté l'Inuncat fins divendres per la previsió de pluges a Tarragona

TARRAGONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantindrà l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) fins divendres per la previsió de pluges a les Terres de l'Ebre (Tarragona).

Segons ha informat en una anotació a X recollida per Europa Press, els ruixats poden superar els 100 litres per m2 en 24 hores, i ha avisat que afectaran principalment les comarques del Baix Camp i el Priorat, amb fins a 40 litres per m2 en 30 minuts.

En un altre missatge a X, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha indicat que aquest migdia les pluges són importants i descarreguen amb intensitat forta al Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta (Tarragona).