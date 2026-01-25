Protecció Civil manté les alertes Neucat i Ventcat aquest diumenge a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté activats en fase d'alerta els plans Neucat i Ventcat aquest diumenge davant de la previsió de nevades, que se sumaran a les que van caure el dissabte provocant algunes afectacions a la xarxa viària, ha informat Protecció Civil en un comunicat aquest diumenge.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha assenyalat que l'episodi de neu afectarà a les comarques del Pirineu occidental i central des de primera hora de la tarda fins al migdia del dilluns i les més afectades seran la Val d'Aran i el Pallars Sobirà i, en menor menor, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà, a Lleida, i el Ripollès i la Cerdanya (Girona).
També s'esperen ratxes de vent que poden superar els 72 quilòmetres per hora a les comarques de Ponent, Pirineu Occidental, Catalunya Central i el litoral Central.
Protecció Civil demana "molta precaució" per risc d'allaus i sol·licita a la població que eviti posar-se en risc realitzant activitats en l'exterior i en zones amb acumulació de neu.
Des de la mitjanit d'aquest diumenge, els Bombers de la Generalitat han rebut una cinquantena d'avisos per arbres o branques caigudes, la presència de roques o despreniments, així com per revisar edificis per diferents afectacions, sense que cap d'aquestes incidències revesteixi de gravetat.
Per la seva banda, el telèfon d'Emergències 112 ha rebut des de l'inici de l'episodi i fins a les 10 d'aquest diumenge un total d'1.143 trucades referents al temporal de neu i pluja: un 48% relacionades amb incidències viàries per la climatologia i un 22% sol·licitant informació.
ALLAUS CONTROLATS
Segons ha informat el Departament de Territori en un missatge a 'X' s'està treballant per provocar allaus controlats en el port de la Bonaigua (Lleida) per poder netejar la carretera C-28, afectada per una allau aquest dissabte a la nit.
A més, treballen amb màquines llevaneus per garantir la mobilitat i la seguretat a les carreteres.