David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil manté activa la fase d'alerta del pla Ventcat davant les previsions de fort vent des de la matinada d'aquest diumenge a Catalunya, amb ratxes que poden superar els 72 quilòmetres per hora en punts del litoral i prelitoral central i sud, i possibilitat que el grau de perill se superi en cotes altes del Pirineu, ha informat en un comunicat aquest dissabte.
Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), durant les primeres hores d'aquest diumenge el vent bufarà amb força a les comarques de la Selva, la Garrotxa, el Ripollès (Girona) i el Vallès Oriental (Barcelona) i, posteriorment, s'estendrà cap al sud afectant les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, el Penedès i el Camp de Tarragona.
L'episodi també afectarà comarques de la Catalunya Central, com el Bages i l'Anoia (Barcelona), així com la Segarra (Lleida) i sectors del Pirineu i Prepirineu, especialment la Cerdanya (Girona), el Pallars Sobirà (Lleida), el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà (Girona).