Protecció Civil manté l'alerta per previsió de pluges fortes aquest dissabte a la tarda

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per les previsions de pluges intenses aquest dissabte a la tarda, "especialment" al Pirineu i Prepirineu Occidental.
En un comunicat, explica que els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de "temps violent", per la qual cosa es demana molta prudència en les activitats que es facin a l'exterior i en la mobilitat.
El Servei Meterològic de Catalunya (SMC) té vigent per aquest dissabte un avís per intensitat de precipitació (per sobre de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts), especialment a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat en la resta del Pirineu central, punts de la Catalunya central i comarques de Lleida i Terres de l'Ebre; i per al diumenge ja no es preveuen avisos per pluges intenses.
Els organismes gestors de conques --l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)-- intensificaran la vigilància per la "possible crescuda de rius i rieres", i l'afectació que això pugui tenir en punts inundables.
Aquest divendres va haver-hi precipitacions intenses i fenòmens de temps violent (fort vent i calamarsa) en molts punts de la Catalunya central i les comarques de Girona, tot i que "només" va haver-hi unes 20 trucades al telèfon d'emergències 112, sobretot des de la Selva i el Berguedà.