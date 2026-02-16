Protecció Civil manté l'alerta per fort vent aquest dilluns fins a la matinada de dimarts

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquest dilluns l'alerta del pla Ventcat en vista de la previsió de fortes ratxes de vent que es poden produir fins a la matinada de dimarts, especialment a la meitat oest i al Pirineu, informa en un comunicat.
Concretament, es poden superar els 90 km/h a comarques barcelonines com l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà i el Vallès Occidental; al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Segrià, l'Urgell i la Vall d'Aran (Lleida); a l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès (Tarragona), a més de la Cerdanya i el Ripollès (Girona).
De cara a dimarts al matí, la previsió indica una disminució progressiva del vent, amb una afectació que pot ser més localitzada, tot i que es poden produir ratxes superiors als 72 km/h al Pirineu i les comarques del sud-oest.
Aquest dilluns fins a les 13.00 hores, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut 491 alertes, que han generat 473 incidents, dels quals 371 han estat informatius i 88 atencions sanitàries, amb 43 traslladats a centres sanitaris.
Per la seva banda, des de l'inici de l'episodi fins a les 12 hores el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 1.278 trucades, principalment a Barcelona i Tarragona.