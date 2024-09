Protecció Civil manté l'alerta Inuncat per la previsió de fortes pluges al litoral català

BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat manté aquest diumenge l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) que va activar aquest dissabte per la previsió de noves pluges que poden ser intenses durant la primera meitat d'aquest diumenge.

En un missatge en el seu compte en X recollit per Europa Press, Protecció Civil ha detallat que les pluges poden ser especialment intenses sobretot al litoral i prelitoral català.

Durant la nit no hi ha hagut incidències destacades per la pluja, i les precipitacions previsiblement s'allargaran a la tarda d'aquest diumenge, encara que amb menor intensitat que durant el matí.

ALERTES TARONGES I GROGUES

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha avisat, també per X, que les pluges d'aquest diumenge poden ser d'intensitat entre forta i torrencial.

Durant tot el matí, el SMC manté alertes taronges, per perill alt, en diverses comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, i altres avisos grocs, per perill moderat, al sud de Tarragona i en comarques de la costa de Girona.