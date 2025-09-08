Protecció Civil manté l'alerta Inuncat per pluges intenses fins al migdia del dimarts

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) fins al dimarts al migdia, ha informat en un comunicat.
En les hores vinents es poden registrar precipitacions fortes, localment d'intensitat "torrencial", a les comarques del Montsià i el Baix Ebre (Tarragona), on aquest dilluns s'ha enviat un missatge Es-alert als telèfons perquè la població extremi les precaucions i eviti desplaçaments innecessaris.
A més de la intensitat de pluges, es manté l'avís per acumulació d'aigua, que pot superar els 100 l/m2 en 24 hores en aquestes comarques.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 19.00 hores un total de 46 trucades, majoritàriament procedents de l'Alt Penedès (8) i el Baix Llobregat (7), a la província de Barcelona.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han rebut menys d'una desena d'avisos --majoritàriament per petites inundacions-- i han fet actuacions de vigilància i supervisió en punts inundables i zones amb possibilitat d'acumulació d'aigua i de primera línia de costa, així com revisions de rieres i barrancs.