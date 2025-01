Protecció Civil manté avisos per vent i onatge fins dilluns a Catalunya

BARCELONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat manté per a aquest dissabte, diumenge i dilluns el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) i el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) per la previsió de forts vents i de fort onatge.

Segons ha informat en diversos missatges a 'X' aquest divendres, s'activa des d'aquesta matinada fins a la del dilluns l'avís de perill alt per vent per ratxes que poden arribar a més de 25 m/s, especialment a comarques del Pirineu, el Delta de l'Ebre (Tarragona) i l'Empordà (Girona).

També s'ha activat l'avís per possibilitat d'ones de més de 2,5 metres a la Costa Brava, concretament a les comarques del Baix Empordà i l'Alt Empordà (Girona).