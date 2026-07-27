Protecció Civil manté en alerta el pla Infocat davant l'augment del risc d'incendi

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté activa la fase d'alerta del pla Infocat davant la previsió que el risc d'incendi forestal augmenti en els pròxims dies per un ascens de les temperatures i humitats relatives per sota del 30%.
Segons indiquen les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir de dimecres les temperatures tornaran a pujar per sobre de la mitjana, arribant a pics per sobre dels 40 graus a molts punts de Catalunya, especialment durant el cap de setmana, informa en un comunicat Protecció Civil aquest dilluns.
El Departament d'Agricultura preveu un episodi de perill que començarà dimecres, durarà uns set dies i afectarà especialment les zones del Prepirineu de Lleida, l'interior de les Terres de l'Ebre (Tarragona) i la Catalunya Central.
D'altra banda, els Agents Rurals mantenen el nivell 4 del Pla Alfa a 74 municipis i l'accés restringit als espais naturals del Montsant, Prades, els Ports, Tivissa-Vandellòs-Llaberia, el Montmell-Marmellar, els Ports i Serres de Cardó-el Boix (Tarragona).
Protecció Civil demana extremar la prudència en les activitats al medi natural, a més de recordar la prohibició de fer foc i l'obligatorietat de respectar els tancaments vigents.