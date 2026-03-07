Protecció Civil manté activada l'alerta de l'Inuncat davant dels cabals elevats dels rius

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté activada aquest dissabte l'alerta del pla Inuncat tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha donat per finalitzat al matí l'episodi d'acumulació de pluja que es va iniciar el dijous, ja que diversos rius encara presenten cabals elevats i poden produir afectacions en zones properes a les lleres.
En aquests moments es manté el nivell de perill en el riu Muga, a l'estació de Boadella d'Empordà (Girona), i al riu Ter, a l'estació de Sant Joan de les Abadesses (Girona), informa Protecció Civil en un comunicat.
A més, també s'està fent seguiment de l'evolució dels desembassaments en el sistema Ter, especialment en el pantà de Susqueda, que poden incrementar puntualment el cabal circulant aigües a baix.
Malgrat que l'episodi principal de precipitació ha finalitzat, encara es poden produir ruixats puntuals durant la tarda, especialment en comarques del sud de Catalunya, per la qual cosa es manté activada l'alerta fins que la tendència dels rius sigui clarament a la baixa i es recuperi la normalitat hidrològica.
Des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 503 trucades relacionades amb un total de 344 expedients, la major part d'elles en la demarcació de Barcelona (68,9%), seguit de Girona amb 109 trucades, Tarragona amb 43 i Lleida amb 4.