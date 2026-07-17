Protecció Civil manté actiu el risc alt per incendi forestal, que serà més elevat dilluns

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'alerta del pla Infocat en vista de la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, que es preveu que sigui més alt a partir de dilluns, informa en un comunicat aquest divendres.
El Meteocat preveu que la calor intensa no sigui tan elevada com els darrers dies, un cop acabada la tercera onada de calor aquest dijous, si bé es manté l'avís de calor nocturna aquest cap de setmana, amb afectació la matinada d'aquest divendres i la de diumenge.
A partir de dilluns es preveu l'entrada de la tramuntana des del cap de Creus, un factor que pot complicar el risc d'incendi i que es pot traslladar des de l'interior de Catalunya a la zona del prelitoral.