Protecció Civil intensifica la vigilància als rius i barrancs de la conca de l'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha intensificat la vigilància a rius, rieres i barrancs de la conca de l'Ebre (Tarragona) en vista de la possibilitat de precipitacions intenses que es poden produir aquest dimarts a la tarda, informa en un comunicat a X recollit per Europa Press.
De fet, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha emès un avís groc per risc de crescuda sobtada a lleres menors i barrancs d'aquesta zona.
Dilluns a la nit es va activar la prealerta del pla Inuncat i s'ha demanat a la ciutadania responsabilitat i precaució, a més de no acostar-se a zones inundables.